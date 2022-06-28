В Ярославле пройдет книжная ярмарка в поддержку бездомных животных

Книжная ярмарка «Читай в поддержку животных» пройдет в Ярославле 3 июля. ФОТО: страница Бориса Васильева ВКонтакте

В Ярославле в двенадцатый раз пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Любителей книг ждут 3 июля с 12:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ «Фреш» (проспект Фрунзе,38).

В этот раз акцент будет сделан на книгах из школьной программы. Но по-прежнему на ярмарке можно будет приобрести русскую и зарубежную классику, фантастику, детективы, романы и многое другое.

- Мы принимаем от горожан книги и продаем их по минимальной стоимости, чтобы вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все вырученные средства будут отправлены в поддержку бездомных животных. Стоимость абсолютного большинства книг – 30 рублей. Всего на каждой ярмарке выставляется несколько тысяч книг, - рассказывают организаторы.

Деньги от продажи книг направят приюту «Ковчег». Как обычно, на ярмарку можно принести корм для собак – «Чаппи» и «Педигри».

Если у вас дома есть книги, которые вы уже прочитали и не желаете их сохранить для своей библиотеки, приносите издания организаторам акции. Те книги, что останутся после ярмарки либо сохранят до следующего мероприятия, либо передадут в библиотеки.