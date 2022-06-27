В Ярославской области в 17-ый раз пройдет международный кинофестивать «В кругу семьи»

В Ярославской области со 2 по 4 июля будет проходить XVII международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». ФОТО: сайт "В кругу семьи"

В Ярославской области со 2 по 4 июля будет проходить XVII международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

Торжественная церемония открытия состоится 2 июля в КЗЦ «Миллениум». На нее приедут многие звезды российского кино: Федор Добронравов, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Агата Муцениеце, Владимир Яглыч, Мария Миронова, Роман Курцын, Ирина Старшенбаум, Владимир Сычев, Полина Максимова, Елена Яковлева, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Олег Чугунов, Алексей Свиридов, Алексей Дмитриев и другие.

Фестиваль откроет семейный фильм под названием «Быть» режиссера Александра Ковтунца. Расписание показов фильмов можно узнать здесь. Вход для всех бесплатный.

Кроме того, в программу войдут конкурсы семейных и детских картин, социальная акция, творческие встречи, круглые столы, лекции, мастер-классы и тренинги.