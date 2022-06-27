В Ярославле мотоциклисту отбойником отрезало голову

В Ярославле погиб мотоциклист. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль"

Страшное ДТП произошло сегодня, 27 июня, в Ярославле недалеко от зоопарка. Молодой парень, который только сегодня купил мотоцикл, не справился с его управление и врезался в ограждение.

По словам очевидцев, авария могла произойти из-за разлитого на дороге битума.

- Разлит битум, скользкое вещество. В отбойник прилетел и дальше ему голову срезало. Не мог в поворот войти. Вопрос – откуда здесь взялся битум, - говорит автор видео, снятого на месте трагедии.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Личность водителя устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.