Две жительницы Ярославской области перевели мошенникам больше миллиона рублей

Жители Ярославской области вновь отдали мошенникам свои деньги.

38-летней женщине, которая живет в Дзержинском районе, позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то пытается оформить на имя ярославны кредит. Для того, чтобы сохранить деньги, нужно было оформить еще один кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет». Женщина все так и сделала. Она отдала мошенникам 545 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 66-летней жительницей Рыбинска. Она перевела злоумышленникам 570 тысяч рублей.

- Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.