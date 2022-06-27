В Ярославле 100 человек поучаствовали в городском велопробеге Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 26 июня прошел велопробег. Участники, которых было около 100 человек, стартовали на Советской площади.

— Подобное мероприятие в нашем городе проводится в текущем году в первый раз. Оно собрало порядка 100 велолюбителей всех возрастов. Самые маленькие участники были счастливы покататься и посоревноваться на беговелах. В конце мероприятия сделали общую фотографию на память. Надеюсь, что всем участникам понравился велопробег, — отметил начальник отдела Управления по физической культуре и спорту Алексей Чикин.

Ярославцы объехали весь центр города: Волжская и Которосльная набережные, улицы Андропова, Нахимсона и Трефолева.

Для детей была организована отдельная программа с мастер-классом по DMT велосипеду.