В Рыбинском районе под колеса машины попали три девочки

Под колеса "Киа" попали три девочки Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Погорелка Рыбинского района вчера, 26 июня, под колеса машины попали три девочки 10, 9 и 5 лет. Они перебегали дорогу в неположенном месте.

- Водитель «Киа» произвел наезд на девочек, после чего съехал в кювет, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Двух младших девочек госпитализировали с травмами, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Старшей оказали разовую медицинскую помощь.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.