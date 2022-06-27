В Рыбинском районе под колеса машины попали три девочки

Под колеса "Киа" попали три девочки
Фото: Артем КИЛЬКИН
В селе Погорелка Рыбинского района вчера, 26 июня, под колеса машины попали три девочки 10, 9 и 5 лет. Они перебегали дорогу в неположенном месте.
- Водитель «Киа» произвел наезд на девочек, после чего съехал в кювет, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Двух младших девочек госпитализировали с травмами, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Старшей оказали разовую медицинскую помощь.
Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.