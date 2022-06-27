В Ярославле молодая мать ушла на ночь из дома и оставила в квартире с открытым окном 5-летнего сына

В Ярославле молодая мать оставила маленького ребенка одного в квартире на ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздно ночью жителям Красноперекопского района Ярославля пришлось вызывать полицию из-за громкого плача ребенка. 5-летний малыш надрывался на 8 этаже дома, окно в квартире было открыто.

На место выехал наряд полиции. Полицейские позвали ребенка и начали разговаривать с ним через входную дверь. Нужно было не только успокоить мальчика, но и отвлечь его, чтобы он не приближался к открытому окну.

В это время домой пришла не совсем трезвая мать малыша. 23-летняя девушка пояснила, что когда она уходила, сын спал. И даже в мыслях у нее не было, что мальчик может проснуться и подойти к окну, которое она оставила открытым, потому что было жарко.

- Сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о привлечении женщины к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовском районе из окна выпал 2-летний мальчик

Москитная сетка не выдержала веса ребенка (подробнее)