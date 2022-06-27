В Ярославле состоялся форум, посвященный ключевым вопросам в области здравоохранения

Надежда Корзина, заместитель председателя правительства Ярославской области, Елена Горелова, заместитель управляющего Ярославского отделения № 17 ПАО "Сбербанк", Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением № 17 Сбербанк, Кирилл Хромов, управляющий директор «Первый электронный рецепт». ФОТО: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

24 июня в Ярославле состоялся фармацевтический форум. Его организаторами выступили Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, компания «Первый электронный рецепт» и Ярославское отделение Сбербанка.

Участниками мероприятия стали более 150 человек: главврачи медицинских учреждений, владельцы ведущих аптечных сетей, фармацевты, эксперты рынка, представители Правительства региона. Основными темами встречи стали изменения законодательства в фармацевтической отрасли, пути развития и увеличения кадровых резервов в рамках проекта «Здравоохранение». Особое внимание было уделено вопросам цифровизации отрасли, в частности, внедрению системы электронного рецепта на территории области.

Ярославль стал одним из первых регионов страны, который присоединился к сервису «Первый электронный рецепт». Всего за несколько месяцев проект по достоинству оценили врачи, пациенты и фармацевты, отметив удобство и экономию времени за счет скорости выписки рецепта и удобного выбора нужного лекарства в приложении «Мой рецепт».

Правительство отметило важность дальнейшего развития цифрового контура Ярославского региона, который позволяет контролировать остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, а также автоматизировать процесс от формирования заявки на их закупку до получения сведений о выдаче лекарств.

Участниками форума стали более 150 человек: главврачи, владельцы ведущих аптечных сетей, фармацевты, эксперты, представители правительства региона. ФОТО: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

– Повышение качества оказания медицинской помощи – одна из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения. Одним из самых важных проектов на сегодняшний день является внедрение электронного рецепта. Дальнейшая цифровизация учреждений здравоохранения, в том числе электронный рецепт, позволят существенно снизить нагрузку на здравоохранение, уменьшить рутинную работу и затраты рабочего времени медицинских сотрудников, повысить качество обслуживания и доступность лекарственного обеспечения для населения. В настоящее время на территории Ярославской области в пилотном режиме отрабатывается выписка электронного рецепта. С 1 марта медицинскими организациями нашего региона выписано более 18 тыс. электронных рецептов. – заявила заместитель председателя Правительства ЯО Лариса Андреева.

– Главная цель форума – профессиональный диалог и получение обратной связи от пользователей для улучшения нашего сервиса. Рады тому, что население оценило удобство системы «Первый электронный рецепт» и продолжим плановую работу в регионе. Например, мы планируем подключение пилотного проекта налогового вычета, который предоставит ярославцам возможномть получать налоговый вычет на лекарственные препараты в удобном цифровом формате, без дополнительных посещений налоговой и долгого заполнения документов. – отметил управляющий директор «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов.

– В течение нескольких лет совместно с правительством региона в систему здравоохранения области внедрён целый ряд полезных цифровых сервисов: Реализуются проекты по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и гипертонией, внедрены продукты на базе искусственного интеллекта, электронный рецепт. Данные решения и разработки помогают врачам в ежедневной работе, оптимизируют процессы, оказывая тем самым существенное влияние на повышение удобства и качества предоставления медицинских услуг. Совместная работа Правительства региона, компаний экосистемы Сбера и партнеров по внедрению новых цифровых технологий будет активно продолжена и в дальнейшем». – сказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.