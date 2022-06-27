На выборах в Переславле нашли нарушение

На дополнительных выборах депутатов городской Думы Переславля было выявлено нарушение. Фото: Олег ЗОЛОТО

На дополнительных выборах депутатов городской Думы Переславля было выявлено нарушение. Члены одной из избирательных комиссий получили больше бюллетеней, чем это требовалось для проведения голосования вне участков.

По результатам проверки, Избирательная комиссия Ярославской области пришла к выводу, что такое нарушение не является процедурным и не может повлиять на результаты выборов.

- Голосование проводилось только в соответствии с внесенными в реестр заявками, - уточнили в Избиркоме.

По предварительным данным, в Переславле-Залесском победу одержали Илья Павлин и Галина Субботина.