Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 июня 2022 6:57

На выборах в Переславле нашли нарушение

Но на результат голосования оно не повлияло
Полина Вачнадзе
На дополнительных выборах депутатов городской Думы Переславля было выявлено нарушение.

На дополнительных выборах депутатов городской Думы Переславля было выявлено нарушение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На дополнительных выборах депутатов городской Думы Переславля было выявлено нарушение. Члены одной из избирательных комиссий получили больше бюллетеней, чем это требовалось для проведения голосования вне участков.

По результатам проверки, Избирательная комиссия Ярославской области пришла к выводу, что такое нарушение не является процедурным и не может повлиять на результаты выборов.

- Голосование проводилось только в соответствии с внесенными в реестр заявками, - уточнили в Избиркоме.

По предварительным данным, в Переславле-Залесском победу одержали Илья Павлин и Галина Субботина.