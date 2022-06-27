Сын экс-губернатора Ярославской области Максим Вахруков стал депутатом областной думы

Максим Вахруков одержал победу на выборах депутата облдумы по округу №6 в Ярославле. ФОТО: страница Максима Вахрукова ВКонтакте

Максим Вахруков, сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова, одержал победу на выборах депутата облдумы по округу №6. По предварительным данным, которые опубликовал избирком, Максим Вахруков набрал 53,07% голосов избирателей.

При этом стоит отметить, что явка на этих выборах оказалась крайне низка. Всего в голосовании приняли участие около 6% избирателей.

- Жалоб на нарушение избирательных прав от участников процесса не поступало, - уточнили в Избиркоме.