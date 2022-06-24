В Ярославле в выходные пройдет фестиваль «Живая глина» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском музее заповеднике в эти выходные – 25-26 июня – пройдет VII межрегиональный фестиваль керамики «Живая глина».

Главное событие фестиваля – конкурс керамистов. В этом году заявлена поистине летняя тема - «Мифологические и сказочные птицы». Оценивать работы участников будут заслуженный художник России Елена Пасхина, скульптор Максим Бекетов, гончар и реставратор Алексей Золотов и другие специалисты.

- Гостей ждет насыщенная концертная программа с участием ярославского фолк-балалайка-бенда «ШумгулА», этнографического ансамбля «Нерехтские рожечники», семейного этноклуба «Любо-дорого», - рассказали в правительстве Ярославской области. - Участники фольклорного ансамбля «Поверье» из Москвы научат играть на народных инструментах и на орудиях труда. Знаменитый театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга покажет на детской площадке фестиваля сериал из мини-спектаклей.

Помимо этого, оба дня будет работать выставка глиняных игрушек XV – XXI веков из собрания музея-заповедника «Птички певчие».