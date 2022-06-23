Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 11:30

В выходные Ярославль накроет 30-градусная жара

Воздух начнет быстро прогреваться благодаря антициклону
Полина Вачнадзе
В воскресенье в Ярославле ожидается 30-градусная жара

В воскресенье в Ярославле ожидается 30-градусная жара

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области началось потепление, сообщают синоптики Центра «Фобос», благодаря антициклону воздух начал быстро прогреваться.

- В конце рабочей недели, в условия спокойной, солнечной и сухой погоды, потеплеет до +23..+28 градусов. А к воскресенью жара выйдет на максимум, и кое-где столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, - говорят синоптики.

Такие температуры, утверждают в «Фобосе», не часто бывают и в самый жаркий период лета.

По предварительным прогнозам, жара продержится и в понедельник. Но уже к вечеру рабочего дня прошумят короткие грозы.