В выходные Ярославль накроет 30-градусная жара

В воскресенье в Ярославле ожидается 30-градусная жара Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области началось потепление, сообщают синоптики Центра «Фобос», благодаря антициклону воздух начал быстро прогреваться.

- В конце рабочей недели, в условия спокойной, солнечной и сухой погоды, потеплеет до +23..+28 градусов. А к воскресенью жара выйдет на максимум, и кое-где столбики термометров пойдут на штурм 30-градусных отметок, - говорят синоптики.

Такие температуры, утверждают в «Фобосе», не часто бывают и в самый жаркий период лета.

По предварительным прогнозам, жара продержится и в понедельник. Но уже к вечеру рабочего дня прошумят короткие грозы.