«ТНС энерго Ярославль» информирует об изменении тарифов на электроэнергию с 1 июля 2022 года

В соответствии с решением Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Правительства Ярославской области с 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий изменятся.

В частности, с 1 июля стоимость киловатт-часа по одноставочному тарифу для городского населения составит 4 рубля 17 копеек, для сельского населения и городских жителей, проживающих в домах с электроплитами – 2 рубля 92 копейки.

С более подробной информацией о тарифах на электроэнергию для различных категорий потребителей можно ознакомиться на сайте, а также в центрах обслуживания клиентов и представительствах компании.

В связи с изменением тарифов с 1 июля, «ТНС энерго Ярославль» рекомендует клиентам своевременно передать показания приборов учета в июне, а также оплатить потребленную электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность. Это позволит избежать путаницы во время начислений.

Задать интересующие вопросы специалистам компании можно через форму обращения на официальном сайте или в мобильном приложении.

Единый контактный центр «ТНС энерго Ярославль»:

8 (800) 775-4476 — федеральный номер;

8 (4852) 280-363 — для жителей Ярославля;

8 (4855) 231-690 — для жителей Рыбинска.