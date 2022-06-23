Огненное шоу и ролевые игры: в Рыбинске пройдет фестиваль реконструкторов

На три дня Кустовский парк Рыбинска погрузится в атмосферу раннего Средневековья Фото: Администрация Рыбинска

На три дня Кустовский парк Рыбинска погрузится в атмосферу раннего Средневековья. Здесь с 1 по 3 июля будет проходить зрелищное мероприятие – фестиваль реконструкторов «Славянский мир. Тени прошлого». Участников и зрителей ждет трехдневная ролевая игра на основе реальных событий, бои реконструкторов, костюмированные представления, дегустация старинных блюд, ярмарка ремесел, выступления фолк-коллективов и огненное шоу.

Откроется фестиваль 1 июля в 18:00. Пройдет парад исторических клубов, театрализованный пролог, выступления реконструкторов и концерт.. Зрители увидят костюмированное представление и, если захотят, смогут пройти ритуал посвящения в русские воины.

2 июля в 11 часов начнет работать историческая кухня и ремесленная ярмарка. Запланирована также детская программа, лекции и мастер-классы. Вечером будет огненное шоу. Праздник продлится до 23:00.

Заключительный день стартует в 11:00. Пройдут финальные бои в ролевой игре, кроме того, зрители увидят красивый свадебный обряд.