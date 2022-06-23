В Ярославле проверили, как идет ремонт на улице Первомайской

Работы на первом участке должны завершить за 15-20 дней Фото: Мэрия Ярославля

И.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов проверил ход ремонта улицы Первомайской. Рабочие уже приступили к первому этапу – работам на участке от Красной площади до Волжской набережной. Движение на нем перекрыто полностью.

- Важно, что на этом участке мы проведем прокладку кабеля и сетевых провайдеров подземным способом, для того, чтобы освободить улицу от свисающих проводов. Завершить работы планируют за 15-20 дней, - сказал Илья Мотовилов. На следующем этапе приступят к ремонту участка от Богоявленской площади до площади Волкова. Сейчас разрабатывается схема движения транспорта на нем.

Третий этап – ремонт дороги от площади Волкова до Красной площади.

Все работы обещают завершить к 1 сентября.