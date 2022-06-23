20-летнего ярославца, который вылетел на встречку в центре города, настигло наказание

Сотрудники ГИБДД задержали лихача Фото: УМВД по Ярославской области

В ярославских соцсетях, вчера, 22 июня, появилось видео, где видно, как автомобиль «Фольксваген» едет по улице Свободы и вылетает на встречку.

- Сотрудники ГИБДД оперативно установили личность нарушителя. В отношении 20-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь лихачу грозит штраф в размере пяти тысячи рублей или лишение водительских прав на полгода.