В Ярославле состоится летний джазовый фестиваль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 1 по 3 июля впервые пройдет летний джазовый фестиваль «JazzPark». Он предполагает концерты под открытым небом и приурочен к 100-летию отечественного джаза, которое будут праздновать в этом году 1 октября.

- Открытие фестиваля состоится 1 июля в формате пятичасового концерта на теплоходе, плывущем по реке Волге. А основной площадкой проведения 2 и 3 июля впервые станет открытая сцена на территории Ярославского государственного историко-архитектурного и музея-заповедника. В программе музыканты из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Тихвина. В том числе, маэстро Игорь Бутман — главный «посол» российского джазового искусства на мировой сцене. Ведущим концертов фестиваля станет заслуженный деятель искусств РФ, музыковед Владимир Борисович Фейертаг, - рассказали в мэрии Ярославля.

Помимо этого, ценители прекрасного смогут попасть на мероприятия интересного формата. В здании Ярославского городского джазового центра все три дня фестиваля будут проводиться традиционные ночные джем-сейшны, представляющие собой формат концерта, используемый только в джазовой музыке, лекции и мастер-классы ведущих российских джазовых деятелей и музыкантов.