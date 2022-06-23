Глава Рыбинска предложил создать новую структуру администрации

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил создать новую структуру администрации. Фото: Администрация Рыбинска

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил новую структуру администрации. А точнее, взять за основу схему управления городом, которая работала до 2016 года.

Дмитрий Рудаков предложил вернуть должность руководителя аппарата администрации, так после ее ликвидации ухудшилась исполнительная дисциплина и ослаб контроль за исполнением поручений. Кроме того, рыбинцы все чаще стали жаловаться на бюрократические ответы на свои обращения.

- Также переводим управление строительства в департамент архитектуры. Это логичное решение, поскольку оба подразделения действуют в одной отрасли и должны иметь единые задачи, скоординированные с областными профильными ведомствами, - сказал глава города.

Третий шаг – вывод отдела потребительского рынка, товаров и услуг в отдельное структурное подразделение, которое будет подчиняться заместителю мэра по экономике.

- И самое главное – вводим новую должность заместителя по молодежной политике. Еще в предвыборный период я начал формировать программу, которая направлена на поддержку молодежи. На то, чтобы выпускники рыбинских школ могли и хотели учиться и работать в Рыбинске. Чтобы молодые специалисты приезжали на наши заводы из других городов страны, - сообщил Дмитрий Рудаков.

Поддержка молодежи: это и развитие РГАТУ, и открытие филиала гуманитерного вуза, и создание современных молодежных пространств.

- Вот основные задачи новых должностей. Они не потребуют дополнительного финансирования. Мы изменим структуру за счет существующего бюджета, и сделаем ее эффективной и понятной для горожан, - пояснил мэр.