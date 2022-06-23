Бывшего адвоката в Ярославле обвиняют в даче взятки в крупном размере

Адвоката взяли при попытке передать деньги. Скриншот с видео, УФСБ

В Ярославле перед судом предстанет бывший адвокат Адвокатской палаты Владимирской области. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области, желая освободить от уголовной ответственности свою подзащитную, решил дать взятку рыбинскому следователю.

- В марте этого года обвиняемый встретился со следователем и предложил ему 400 тысяч рублей. О договоренности следователь сообщила в региональное управление ФСБ и далее действовала под их контролем, - рассказали в СКР.

При передаче половины оговоренной суммы, защитника задержали.