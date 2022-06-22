В Ярославле ремонтируют шесть зданий больницы имени Семашко Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле ремонтируют шесть зданий больницы имени Семашко. На ремонт потратят более 30 миллионов рублей.

- Для половины ремонтируемых объектов больницы имени Семашко это уже второй этап капитального ремонта. К примеру, в прошлом году во взрослой поликлинике №1 была заменена система отопления, а в нынешнем идут комплексные работы на первом этаже. Одним из важных мероприятий станет устройство отдельного входа для больных с подозрением на ОРВИ и другие инфекционные заболевания, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В здании стоматологического отделения уже виднеется отремонтированная кровля. Работы на первом этаже детской поликлиники №1 близятся к концу. В прошлом году здесь заменили водопровод и канализацию. Сейчас идут отделка помещений, замена дверей и окон, напольных покрытий.

Помимо этого, в здании обновят регистратуру и обустроят зону для колясок.