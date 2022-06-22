В Ярославле 26 июня вводится ограничение остановки и стоянки машин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославле 26 июня на время проведения дополнительных выборов депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в районе проведения мест голосования ограничат стоянку или парковку для машин.
Где конкретно:
- ЯрГУ им. П.Г. Демидова на Красной площади (улица Советская, д. 14);
- ЯрГМУ по улице Революционной (улица Революционная, д. 5);
- МОУ СШ № 4 по улице Волкова (улица Волкова, д. 5);
- ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского по улицам Республиканской и Салтыкова-Щедрина (улица Салтыкова-Щедрина, д. 1);
- Ярославского градостроительного колледжа по проспекту Октября и улице Чайковского (улица Чайковского, д. 55);
- ГАПМ им. Н.П. Пастухова по улице Республиканской (улица Республиканская, д. 42);
- МОУ СШ № 1 по улице Салтыкова-Щедрина (улица Салтыкова-Щедрина, д. 75);
- Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина по улице Свободы (улица Свободы д. 15);
- МОУ СШ № 70 по улице Терешковой (улица Терешковой, д. 20) с 14 до 22 часов 25 июня.