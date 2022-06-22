Рыбинец, ставший жертвой телефонных мошенников, рассказал, как его обманули

В полицию Рыбинска обратился 40-летний мужчина – мошенникам удалось обмануть его на 340 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Рыбинска обратился 40-летний мужчина – мошенникам удалось обмануть его на 340 тысяч рублей. И если бы не вмешательство супруги, которая услышала разговор, жертва перевел бы аферистам еще 450 тысяч.

Рыбинцу позвонил «сотрудник» банка и сообщил, что на его имя в другом городе пытаются оформить кредит. Чтобы остановить эту операцию, нужно установить на телефон приложение удаленного доступа. Мужчина выполнил указания и благодаря этому приложению мошенники могли видеть, что он делает на своем телефоне.

Позже с жертвой аферистов связался якобы работник Центробанка. Он уговорил рыбинца перевести на «безопасный счет» 340 тысяч рублей. И под предлогом того, что выдачу кредита заблокировать не удается, пытался уговорить снять кредитные 450 тысяч и их тоже перевести. И все бы пошло по плану злоумышленников, если бы разговор не услышала жена потерпевшего. Она догадалась, что муж общается с мошенниками и заставила прекратить беседу. После этого пара отправилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Потерпевший подробно рассказал, как действуют злоумышленники и почему он, несмотря на свои подозрения, продолжал с ними общаться.