Пьяный рыбинец сорвал с мужчины золотую цепочку с крестом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Рыбинска обратился местный житель. Он рассказал о том, что у него похитили золотую цепочку с крестом. Их стоимость была оценена в 44 тысячи рублей.

Во время расследования удалось установить подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый житель поселка Копаево.

- Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что после распития спиртного, открыто похитил с шеи у малознакомого мужчины цепочку и крест с целью продажи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Похищенное изъято.