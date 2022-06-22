В Ярославской области упразднена существовавшая с 2009 года карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде

По результатам мониторинга и лабораторных исследований, проведенных должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, в 6 населенных пунктах Рыбинского района Ярославской области отменен карантинный фитосанитарный режим.

Очаг карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globoderarostochiensis (Woll.)Behrens.) ликвидирован в границах 6 населенных пунктов (д. Бурково, д. Балобаново, д. Макарово, д. Юркино, п. Каменники, д. Угол), в связи с чем упразднены карантинные фитосанитарные зоны на площади 7,6 га, существующие на данной территории с 2009 года.

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде Управление Россельхознадзора уведомило администрации Каменниковского и Судоверфского сельских поселений Рыбинского района Ярославской области и других заинтересованных лиц.