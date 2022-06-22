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Общество22 июня 2022 11:15

В Рыбинске прошла акция «Огненные картины войны»

В мероприятии приняли участие около 300 человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске прошла акция «Огненные картины войны»

В Рыбинске прошла акция «Огненные картины войны»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ночь с 21 на 22 июня перед Дворцом спорта «Полет» волонтеры выложили из семи тысяч свечей изображение монумента «Волга» и надпись «Рыбинск помнит».

— На площади у «Полета» собралось около 300 человек посмотреть на световое изображение и принять непосредственное участие. Акция разрастается, отклик очень большой. Продумываем композицию уже на следующий год, — отметила заместитель начальника управления культуры Раиса Смирнова.

В администрации города рассказали, что в этом году организаторы акции выбрали для инсталляции монумент «Волга». Памятник увековечил труд строителей Волгостроя. В годы Великой Отечественной войны электроэнергия, которую давали Рыбинская и Угличская ГЭС, служила обороне Москвы и обеспечивала жизнедеятельность столицы.