В Рыбинске прошла акция «Огненные картины войны» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ночь с 21 на 22 июня перед Дворцом спорта «Полет» волонтеры выложили из семи тысяч свечей изображение монумента «Волга» и надпись «Рыбинск помнит».

— На площади у «Полета» собралось около 300 человек посмотреть на световое изображение и принять непосредственное участие. Акция разрастается, отклик очень большой. Продумываем композицию уже на следующий год, — отметила заместитель начальника управления культуры Раиса Смирнова.

В администрации города рассказали, что в этом году организаторы акции выбрали для инсталляции монумент «Волга». Памятник увековечил труд строителей Волгостроя. В годы Великой Отечественной войны электроэнергия, которую давали Рыбинская и Угличская ГЭС, служила обороне Москвы и обеспечивала жизнедеятельность столицы.