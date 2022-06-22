Ислам Назаралиев о новых возможностях на рынке нефтесервиса. Фото: www.prooren.ru

В мае 2022 года ЕС ввел ограничения, предусматривающие запрет для всех компаний, осуществляющих деятельность на территории союза, на ведение любой коммерческой деятельности с предприятиями, входящими в структуру «Газпром нефти» и «Роснефти». Крупные западные нефтесервисные компании «Halliburton», «Schlumberger», «Weatherford», KCA «Deutag» и «Baker Hughes» уже объявили о приостановке работы с российскими партнерами. Однако эксперты утверждают, что драматизировать сложившуюся ситуацию не стоит, так как уход западных нефтесервисных корпораций с нашего рынка увеличит возможности отечественных нефтесервисных предприятий в сфере импортозамещения.

«НафтаГаз» держит руку на пульсе

По данным, опубликованным изданием «Свободная пресса», доля нефтесервисного рынка, принадлежавшая иностранным компаниям в России, составляла 20%, а сам рынок оценивался в 24 миллиарда долларов США. В результате внедрения программы импортозамещенияс2014 года доля иностранного оборудования для геологоразведки и бурения уже сократилась с 99% до 45% и продолжает сокращаться. Специалисты высказывают мнение, что хотя последствия индустриальной блокады нефтегазовой отрасли России скажутся на наших предприятий, но критическими не будут.

По мнению генерального директора одной из крупнейших независимых нефтесервисных компаний АО «НафтаГаз» и ее дочерних предприятий «НафтаГаз-Бурение» и «НафтаГаз-Сервис» Ислама Назаралиева, руководство предприятия, должно «держать руку на пульсе» и постоянно разрабатывать новые формы сотрудничества со своими подрядчиками. Ислам Назаралиев считает, что действия правительства и помощь, оказываемая нефтегазовой промышленности государством, позволят российскому ТЭКу преодолеть созданные западом угрозы.

Нужно создавать свои технологии

Назаралиев Ислам Замирович был назначен на должность генерального директора АО «НафтаГаз» в 2017 году. Сегодня его имя значится в рейтинге 250 лучших управленцев страны, а «НафтаГаз» входит в пятерку крупнейших независимых нефтесервисных предприятий России. Компания тесно работает с «Газпром нефтью» и «Роснефтью». На сегодняшний день, работники «НафтаГаза», пробурили уже 1000 скважин, прошли 4 млн метров. АО «НафтаГаз» активно занимается инновационными разработками, одной из которых стал проект «Цифровая Буровая», предполагающий автоматизацию всего процесса бурения и синхронизацию этапов строительства объектов нефтегазодобычи. Ислам Назаралиев выразил надежду, что уход из страны западных гигантов только придаст нашим предприятиям необходимый импульс для создания и развития отечественных технологий в области нефтесервиса и IT.