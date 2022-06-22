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Общество22 июня 2022 9:29

В Ростове Ярославской области открыли две площадки для выгула собак

Это первые официальные территории для выгула животных в городе
Полина Вачнадзе
В Ростове открыли площадки для собак. ФОТО: страница Светланы Кичковой ВКонтакте

В Ростове открыли площадки для собак. ФОТО: страница Светланы Кичковой ВКонтакте

В Ростове Ярославской области открыли первые площадки для выгула собак. Территории две, они оборудованы всем необходимым для тренировки животных.

- Площадки пришлись по душе собаководам. В рамках «Губернаторского контроля» проверили выполнение работ. По их качеству вопросов не возникло, но обратили внимание на подъездные пути к этим территориям, - сказала председатель муниципального совета Светлана Кичкова.

Обращение уже направлено в администрацию Ростова.