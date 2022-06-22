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Общество22 июня 2022 7:24

В Ярославле пересмотрят порядок уборки контейнерных площадок

Убирать мусор будут не по заявкам ярославцев, а на регулярной основе
Полина Вачнадзе
В Ярославле пересмотрят порядок уборки контейнерных площадок, которые находятся на общественных территориях

В Ярославле пересмотрят порядок уборки контейнерных площадок, которые находятся на общественных территориях

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле пересмотрят порядок уборки контейнерных площадок, которые находятся на общественных территориях. Сейчас мусор оттуда вывозят только после заявок жителей, что в корне не правильно. Данная работа должна проходить на регулярной основе.

- Когда снег идет, жители же не делают заявки, дороги тоже убираются не по заявкам. Эта работа происходит в плановом режиме. Так же должно быть и с контейнерными площадками. Вопрос с финансированием решим, - сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

За порядок на этих территориях отвечают либо управляющие компании, либо муниципальные власти, если мусорные баки стоят на их территории. Как отметил врио губренатора, чаще всего мусором завалены именно те площадки, ответственность за которые несут городские власти.

В ближайшее время в действующие контракты будут внесены изменения.