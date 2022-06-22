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Происшествия22 июня 2022 7:08

В Ярославле депутат муниципалитета на «Лексусе» попал в ДТП с мотоциклистом

Авария произошла на Богоявленской площади
Полина Вачнадзе
«Лексус» депутата муниципалитета города Миши Халтяна столкнулся с мотоциклом. Скриншот с видео, камеры видеонаблюдения, группа "Подслушано у водителей Ярославль"

«Лексус» депутата муниципалитета города Миши Халтяна столкнулся с мотоциклом. Скриншот с видео, камеры видеонаблюдения, группа "Подслушано у водителей Ярославль"

В Ярославле вечером 21 июня на Богоявленской площади произошло ДТП. «Лексус» депутата муниципалитета города Миши Халтяна столкнулся с мотоциклом. В аварии никто серьезно не пострадал – водитель мотоцикла кроме ушибов никаких травм не получил.

Как видно на кадрах видео, сразу после столкновения водители начали довольно оживленно выяснять, кто прав, а кто виноват. У участников ДТП разная версия произошедшего. Миша Халтян считает, что его подрезали, по словам второго водителя, иномарка наехала на заднее колесо мотоцикла. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия будет разбираться Госавтоинспекция.