В Ярославле депутат муниципалитета на «Лексусе» попал в ДТП с мотоциклистом

«Лексус» депутата муниципалитета города Миши Халтяна столкнулся с мотоциклом. Скриншот с видео, камеры видеонаблюдения, группа "Подслушано у водителей Ярославль"

В Ярославле вечером 21 июня на Богоявленской площади произошло ДТП. «Лексус» депутата муниципалитета города Миши Халтяна столкнулся с мотоциклом. В аварии никто серьезно не пострадал – водитель мотоцикла кроме ушибов никаких травм не получил.

Как видно на кадрах видео, сразу после столкновения водители начали довольно оживленно выяснять, кто прав, а кто виноват. У участников ДТП разная версия произошедшего. Миша Халтян считает, что его подрезали, по словам второго водителя, иномарка наехала на заднее колесо мотоцикла. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия будет разбираться Госавтоинспекция.