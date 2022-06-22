Ярославцам рассказали, опасно ли отвечать «да» по телефону

Подтверждение п операции дистанционно одним словом «да» невозможно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Алло», «слушаю», « у аппарата» - как только не отвечают сейчас ярославцы, принимая звонки с незнакомых номеров, а после, в разговоре, стараются не произносить слово «да». А все потому, что боятся, будто их ответ могут использоваться мошенники для подтверждения какой-либо операции.

- Ведь специально даже спрашивают, слышно ли вам. Так и хочется ответить «да», - говорят горожане.

С одной стороны, лучше лишний раз перестраховаться, а с другой – действительно ли такого простого ответа хватит, чтобы без ведома человека оформить на него, например кредит?

- Действительно, есть люди, которые считают, что записанным с телефона голосом можно подтвердить какую-то серьезную финансовую транзакцию - взять кредит, перевести деньги. На самом деле это не так. Подтверждение подобной операции дистанционно одним словом «да» невозможно. Для банка голосовая идентификация недостаточна, - поясняет юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков.

В нашей стране существует Единая биометрическая система данных (ЕБС), которая позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Ее оператор - «Ростелеком» обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных. Кроме того, он проверяет их соответствие первично сданным биометрическим образцам и передает банкам результаты этой проверки. С помощью ЕБС клиенты банка действительно могут получать услуги удаленно.

- Но, во-первых, эту систему сначала надо подключить. То есть явиться в банк лично и позволить сотруднику сделать видеозапись: произнести несколько фраз, покрутиться перед камерой. Во-вторых, только голоса, а тем более одного слова, категорически недостаточно, - говорит специалист. Необходима комбинация голоса и изображения.

Так что «да» произносить в разговоре по телефону безопасно. Но это не значит, что нужно без настороженности общаться с незнакомцами. Самое лучшее, что вы можете сделать – при первых подозрениях положить трубку.