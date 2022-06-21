В Рыбинске началось берегоукрепление Волги, стоимостью 450 миллионов рублей

Берегоукрепление Волги должны завершить осень 2023 года. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске началось укрепление берега Волги от ДС «Полет» до ДК «Вымпел» - расстояние составляет примерно километр. Строительство ведется по федеральной программе, его стоимость - 450 миллионов рублей. Работы должны быть завершены осенью 2023 года. По проекту здесь предусмотрен пирс, смотровая площадка и спуск к воде для пожарных машин.

- После сдачи объекта набережная в Рыбинске протянется на 5 километров - не каждый волжский город может похвастаться набережной такой длины. Благоустройство станет следующим этапом, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков.

Сейчас техника готовит основание для свайного поля. В июле начнется забивка свай и работы по устройству ростверка.

- Предстоит погрузить в грунт порядка 1200 свай. Когда будем непосредственно заливать ростверк, количество рабочих на объекте будет увеличено, - рассказал начальник участка Валерий Шефер.