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Общество21 июня 2022 13:36

Из Дагестана вернулись ярославские полицейские

Командировка длилась полгода
Полина Вачнадзе
В Ярославль из дагестанской командировки вернулся сводный отряд областного УМВД

В Ярославль из дагестанской командировки вернулся сводный отряд областного УМВД

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославль из дагестанской командировки вернулся сводный отряд областного УМВД. Сотрудники ППС и ГИБДД, участковые и полицейские из других подразделений на протяжении полугода обеспечивали правопорядок в республике.

- За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленный профессионализм отличившиеся сотрудники награждены ведомственными наградами, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Также были вручены Почетные грамоты и благодарности врио губернатора Ярославской области.