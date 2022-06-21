Частые гости: в Ярославль из лесов стали заходить лисицы, лоси и енотовидные собаки

Особенно часто в Ярославль стали заходить лисицы, лоси и енотовидные собаки. ФОТО: архив КП

Во время пика активности диких животных специалисты патрулируют леса, которые находятся рядом с Ярославлем. Делается это для того, чтобы не допустить захода зверей в город. Кроме патрулирования проводится шумовой отгон зверей.

- Эта комплексная работа необходима для обеспечения охраны и расширенного воспроизводства диких животных, а также безопасности населения, – сказал заместитель председателя правительства области Артем Молчанов.

В последнее время особенно часто в Ярославль стали заходить лисицы, лоси и енотовидные собаки. С начала года зафиксированы 13 таких случаев. Кроме того, произошло около 100 ДТП с участием диких зверей.

Если вы увидели лесного гостя на улицах города, обязательно сообщите об этом в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефонам горячих линий – (4852) 40-02-30, 40-19-15, 8-920-142-30-66. Также можно позвонить по единому номеру телефона экстренных служб 112. Специалисты помогут вернуть животное в привычную среду.

Также жители могут передать информацию в районные ЕДДС и органы внутренних дел, в общества охотников и рыболовов.