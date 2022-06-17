В Рыбинске после иска прокуратуры восстановили мост через ручей Крутец

Мост через ручей в Рыбинске восстановили Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на улице Кипячевской восстановили мост через ручей Крутец. В апреле этого года опоры сооружения, построенного 60 лет назад, рухнули на дно водоема. Местные жители оказались лишены короткого пути до магазинов, поликлиники, школы и детского сада. Приходилось делать большой крюк, что не всегда удобно.

Прокуратура провела проверку по факту обрушения моста. После нее главе Рыбинска было направлено представление об устранении нарушений.

- По итогам его рассмотрения местный орган самоуправления организовал строительство нового мостового сооружения через ручей. На данный момент работы завершены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.