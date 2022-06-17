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Общество17 июня 2022 6:37

Центр Ярославля назвали свалкой брошенных самокатов

В ОНФ заявили, что самокаты «разбросаны по городу, как носки по квартире»
Полина Вачнадзе
Самокаты стоят по всему Ярославля. Даже там, где кататься на них запрещено

Самокаты стоят по всему Ярославля. Даже там, где кататься на них запрещено

Фото: Полина Вачнадзе

ОНФ в Ярославской области инициировал совещание с представителями мэрии, темой которого должна стать ситуация с самокатами и электросамокатами.

- Каждое лето мы получает обращения от ярославцев, возмущенных тем, что электросамокаты разбросаны по всему городу, как носки по квартире. Типичные места для парковок: поперек тротуаров, у пешеходных переходов и остановок, на газонах. Иногда самокаты оставляют прямо на проезжей части, - говорят в ОНФ.

Весной власти Ярославля вроде как объявили войну и незаконным парковкам этого транспортного средства, и нарушителям, которые рассекают по тротуарам на полной скорости. Был даже составлен перечень улиц города, по которым движение на самокатах и электросамокатах запрещено. Но дальше бумаги дело не пошло. 10 июня должен был состояться аукцион на размещение парковок, но его отменили из-за жалобы антимонопольщикам. Гонщики как ездили где хотят, так и продолжают ездить.

- Неразбериха в этой сфере продолжается. Чтобы прояснить ситуацию, мы проведем совещание с мэрией и надзорными органами, - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая. Об итогах совещания в ОНФ обещали рассказать на следующей неделе.