Центр Ярославля назвали свалкой брошенных самокатов

Самокаты стоят по всему Ярославля. Даже там, где кататься на них запрещено Фото: Полина Вачнадзе

ОНФ в Ярославской области инициировал совещание с представителями мэрии, темой которого должна стать ситуация с самокатами и электросамокатами.

- Каждое лето мы получает обращения от ярославцев, возмущенных тем, что электросамокаты разбросаны по всему городу, как носки по квартире. Типичные места для парковок: поперек тротуаров, у пешеходных переходов и остановок, на газонах. Иногда самокаты оставляют прямо на проезжей части, - говорят в ОНФ.

Весной власти Ярославля вроде как объявили войну и незаконным парковкам этого транспортного средства, и нарушителям, которые рассекают по тротуарам на полной скорости. Был даже составлен перечень улиц города, по которым движение на самокатах и электросамокатах запрещено. Но дальше бумаги дело не пошло. 10 июня должен был состояться аукцион на размещение парковок, но его отменили из-за жалобы антимонопольщикам. Гонщики как ездили где хотят, так и продолжают ездить.

- Неразбериха в этой сфере продолжается. Чтобы прояснить ситуацию, мы проведем совещание с мэрией и надзорными органами, - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая. Об итогах совещания в ОНФ обещали рассказать на следующей неделе.