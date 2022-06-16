В Ярославле сократили число автобусов на пяти маршрутах

Некоторые автобусы Ярославля вдруг перешли на летнее расписание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкт-Петербургская компания «ПитерАвто» с 15 июня сократила число автобусов на пяти городских маршрутах. Речь идет об автобусах №1 – минус три машины, №13 – минус одна машина, №41 – минус одна машина, №57 – минус три машины и №79 – минус две машины. В целом сокращение составляет 12% и связано оно с переходом на летнее расписание.

По заверениям перевозчика, интервал движения в среднем увеличится на 2-3 минуты. Однако ярославцы подобным словам не верят и готовятся к длительному ожиданию на остановках. Тем более, что водители, работающие на маршрутах этого перевозчика, и сейчас не утруждают себя соблюдением расписания.

- Ну, все, первый автобус и так ездит как бог на душу положит, а теперь вообще не дождемся. Сколько можно издеваться над людьми? Неужели нельзя наладить работу транспорта, как разрушить, так за один день управились.

- Где вы видали интервал у 57 автобуса в 8-10 минут? Его в час-пик по 30 минут ждать можно, - пишут в группе «Жесть Ярославль».