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Общество16 июня 2022 14:21

В Ярославле сократили число автобусов на пяти маршрутах

Питерский перевозчик перешел на летнее расписание
Полина Вачнадзе
Некоторые автобусы Ярославля вдруг перешли на летнее расписание

Некоторые автобусы Ярославля вдруг перешли на летнее расписание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкт-Петербургская компания «ПитерАвто» с 15 июня сократила число автобусов на пяти городских маршрутах. Речь идет об автобусах №1 – минус три машины, №13 – минус одна машина, №41 – минус одна машина, №57 – минус три машины и №79 – минус две машины. В целом сокращение составляет 12% и связано оно с переходом на летнее расписание.

По заверениям перевозчика, интервал движения в среднем увеличится на 2-3 минуты. Однако ярославцы подобным словам не верят и готовятся к длительному ожиданию на остановках. Тем более, что водители, работающие на маршрутах этого перевозчика, и сейчас не утруждают себя соблюдением расписания.

- Ну, все, первый автобус и так ездит как бог на душу положит, а теперь вообще не дождемся. Сколько можно издеваться над людьми? Неужели нельзя наладить работу транспорта, как разрушить, так за один день управились.

- Где вы видали интервал у 57 автобуса в 8-10 минут? Его в час-пик по 30 минут ждать можно, - пишут в группе «Жесть Ярославль».