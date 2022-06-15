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Происшествия15 июня 2022 11:51

В Тутаевском районе в аварии погиб водитель «Лэнд Ровера»

Мужчина не справился с управлением машины
Полина Вачнадзе
Погиб водитель «Ленд Ровера», 40-летний мужчина

Погиб водитель «Ленд Ровера», 40-летний мужчина

Фото: УМВД по Ярославской области

В Тутаевском районе на дороге «Тутаев-Шопша» вчера, 14 июня, произошло смертельное ДТП. Погиб водитель «Ленд Ровера», 40-летний мужчина.

- По предварительной версии, он не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, после чего опрокинулся. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.