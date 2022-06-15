Правительство Ярославской области планирует заключить на ПМЭФ соглашений на 50 миллиардов рублей

Ярославская область принимает участие в ПМЭФ-2022. ФОТО: Фотохост-агентство ТАСС

Ярославская область планирует подписать на ПМЭФ несколько крупных инвестиционных соглашений. Речь идет о создании новых производств, развитии цифровых сервисов, а также туристической инфраструктуры в Ярославле и Переславле, Мышкинском, Угличском и Некрасовском районах. Общая сумма предполагаемых соглашений составит порядка 50 миллиардов рублей.

В этом году, несмотря на сложную международную обстановку, в ПМЭФ примут участие представители 69 государств. Ярославская область на форуме апродемонстирует свой промышленный и туристический потенциал, а также возможности IT-сферы и сферы коммуникаций.

Юбилейный, 25-й Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Это уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006-го – под патронатом и при участи президента России. В этом году ПМЭФ традиционно будет посвящен вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

На данный момент в Ярославской области реализуется 40 проектов на 143 миллиарда рублей, договоренность о которых была достигнута на ПМЭФ. За время участия нашего региона в форуме, было подписано 101 соглашение, в том числе 65 инвестиционных, на общую сумму в 178 миллиардов.