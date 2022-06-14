В Рыбинском районе в ДТП пострадали двое детей. ФОТО: ГИБДД Рыбинска

В Рыбинском районе вчера, 13 июня, в 13:35 около деревни Воробьевка произошло ДТП. Автомобиль «ФОРД ФХ4», за рулем которого был 42-летний водитель, заворачивал на крутом повороте, машину вынесло на встречку и она врезалась в автомобиль «Мицубиси Лансер», котором управляла 35-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» и два пассажира - девочки 5 и 9 лет - получили незначительные телесные повреждения. Им была оказана разовая медицинская помощь. Автомобили получили серьезные механические повреждения. По факту ДТП ведется проверка, - сообщили в ГИБДД Рыбинска.