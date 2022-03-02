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Общество2 марта 2022 7:11

Маршрутки могут вернуться на улицы Ярославля

У перевозчиков сейчас не хватает персонала
Полина Вачнадзе
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На дороги Ярославля могут вернуться некоторые маршрутные такси

На дороги Ярославля могут вернуться некоторые маршрутные такси

Фото: Мэрия Ярославля

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов не исключил возвращение маршруток на улицы города.

- Своей мнение выскажу: возможно, необходимо где-то маршрутки вернуть. Мы столкнулись с тем, что у перевозчиков людей не хватает. И все же маршрутки оперативней доставляли ярославцев до нужных остановок. И финансовая нагрузка на бюджет меньше, - обосновал свою точку зрения Артур Ефремов.

Практически все маршрутки Ярославля были убраны во время транспортной реформы. Летом 2022 года начнется второй ее этап, до которого будет определено какой перевозчик на какой маршрут выйдет.

- Прежде чем заключить длительные договоры, нужно проанализировать все реализованные изменения, учесть недочеты, мнение пассажиров и экспертов, - уточнил председатель муниципалитета.

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