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Общество2 марта 2022 6:37

Ярославцев предупредили о росте цен на молочную продукцию

Повышение стоимости молока и продукции из него произойдет в марте
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области в марте планируется повышение отпускных цен на молоко

В Ярославской области в марте планируется повышение отпускных цен на молоко

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области в марте планируется повышение отпускных цен на молоко и молочную продукцию. По данным департамента АПК региона, рост составит 3-5%, производители говорят о повышении в районе 10%.

Увеличение стоимости молочных товаров связано с повышением цен на сырье, упаковку, энергоносители и транспорт. Таким образом, рост себестоимости продукции составил от 15 до 30%.

Это уже второе повышение цен на молочную продукцию с начала года. Первое произошло в январе, тогда производители обосновали свое решение введением обязательной маркировки.