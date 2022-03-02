Ярославцев предупредили о росте цен на молочную продукцию

В Ярославской области в марте планируется повышение отпускных цен на молоко Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области в марте планируется повышение отпускных цен на молоко и молочную продукцию. По данным департамента АПК региона, рост составит 3-5%, производители говорят о повышении в районе 10%.

Увеличение стоимости молочных товаров связано с повышением цен на сырье, упаковку, энергоносители и транспорт. Таким образом, рост себестоимости продукции составил от 15 до 30%.

Это уже второе повышение цен на молочную продукцию с начала года. Первое произошло в январе, тогда производители обосновали свое решение введением обязательной маркировки.