Крайне важно, чтобы студенты финансовых специальностей могли напрямую получать информацию от действующих работников банков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Ентц, председатель совета директоров АКБ «Держава» ПАО, считает, что организация бизнесом и высшими учебными заведениями общих проектов в образовании и науке дадут конкурентные преимущества обеим сторонам. По мнению главы банка, крайне важно, чтобы студенты финансовых специальностей могли напрямую получать информацию от действующих работников банков. Такое взаимодействие с организациями своей отрасли было бы полезно и для студентов всех остальных специальностей.

Наталия Федорова, начальник департамента клиентского обслуживания банка, отмечает, что цифровая трансформация происходит крайне быстро во всех отраслях бизнеса, в том числе в банковской сфере, поэтому нужно, чтобы обучающиеся специалисты имели реальное представление о своей будущей профессии.

Самые быстроразвивающиеся цифровые технологии, с которыми необходимо познакомить будущих специалистов, - BigData и искусственный интеллект – находят все большее применение в банковском секторе, помогая расширять сферу обслуживания, долю рынка и увеличивать доходность бизнеса. Основной владелец АКБ «Держава» ПАО Ентц Сергей Леонидович заявляет, что в его банке не существует препятствий для молодых специалистов, их охотно принимают на работу, готовы учить и содействовать профессиональному росту.

Кроме того, Сергей Ентц поддерживает МГУ. Будучи выпускником экономического факультета МГУ, Сергей Ентц оказал и продолжает оказывать поддержку своему родному факультету, помогая развиваться выдающимся студентам, которые с удовольствием и интересом перенимают опыт работы одного из самых эффективных банков страны - банка «Держава». Кроме того, банк щедро делится с МГУ и финансами, спонсируя научные исследования по демографии. Также Сергей Леонидович оплатил разработку современного сайта факультета и сам лично курировал процесс его создания. Из средств банка финансируется ряд международных проектов ВУЗа, обучение аспирантов из России по совместной программе одного из самых престижных университетов мира – парижской Сорбонны. Ентц и «Держава» поддерживают фонд, из которого получили стипендии около 30 студентов, проводивших демографические исследования на факультете. Также банк оказывает помощь по выпуску двуязычного профессионального научного журнала «Население и экономика».

Сотрудничество с ВУЗами выгодно и полезно

В условиях того серьезного разрыва, который существует сейчас между выпускниками и требованиями бизнеса к молодым специалистам, взаимодействие учебных учреждений с представителями профильных для студентов направлений вполне оправдано.

Как сообщает интернет-ресурс aif.ru такая кооперация дает возможность создать практико-ориентированное обучение, позволяющее выпускникам стать востребованными специалистами, а бизнесу получить знающих и умеющих использовать современные технологии и достижения науки сотрудников.