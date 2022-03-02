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Общество2 марта 2022 6:16

АКБ «Держава» делится опытом со студентами-экономистами

Специалисты актуализируют знания студентов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Крайне важно, чтобы студенты финансовых специальностей могли напрямую получать информацию от действующих работников банков

Крайне важно, чтобы студенты финансовых специальностей могли напрямую получать информацию от действующих работников банков

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Ентц, председатель совета директоров АКБ «Держава» ПАО, считает, что организация бизнесом и высшими учебными заведениями общих проектов в образовании и науке дадут конкурентные преимущества обеим сторонам. По мнению главы банка, крайне важно, чтобы студенты финансовых специальностей могли напрямую получать информацию от действующих работников банков. Такое взаимодействие с организациями своей отрасли было бы полезно и для студентов всех остальных специальностей.

Наталия Федорова, начальник департамента клиентского обслуживания банка, отмечает, что цифровая трансформация происходит крайне быстро во всех отраслях бизнеса, в том числе в банковской сфере, поэтому нужно, чтобы обучающиеся специалисты имели реальное представление о своей будущей профессии.

Самые быстроразвивающиеся цифровые технологии, с которыми необходимо познакомить будущих специалистов, - BigData и искусственный интеллект – находят все большее применение в банковском секторе, помогая расширять сферу обслуживания, долю рынка и увеличивать доходность бизнеса. Основной владелец АКБ «Держава» ПАО Ентц Сергей Леонидович заявляет, что в его банке не существует препятствий для молодых специалистов, их охотно принимают на работу, готовы учить и содействовать профессиональному росту.

Кроме того, Сергей Ентц поддерживает МГУ. Будучи выпускником экономического факультета МГУ, Сергей Ентц оказал и продолжает оказывать поддержку своему родному факультету, помогая развиваться выдающимся студентам, которые с удовольствием и интересом перенимают опыт работы одного из самых эффективных банков страны - банка «Держава». Кроме того, банк щедро делится с МГУ и финансами, спонсируя научные исследования по демографии. Также Сергей Леонидович оплатил разработку современного сайта факультета и сам лично курировал процесс его создания. Из средств банка финансируется ряд международных проектов ВУЗа, обучение аспирантов из России по совместной программе одного из самых престижных университетов мира – парижской Сорбонны. Ентц и «Держава» поддерживают фонд, из которого получили стипендии около 30 студентов, проводивших демографические исследования на факультете. Также банк оказывает помощь по выпуску двуязычного профессионального научного журнала «Население и экономика».

Сотрудничество с ВУЗами выгодно и полезно

В условиях того серьезного разрыва, который существует сейчас между выпускниками и требованиями бизнеса к молодым специалистам, взаимодействие учебных учреждений с представителями профильных для студентов направлений вполне оправдано.

Как сообщает интернет-ресурс aif.ru такая кооперация дает возможность создать практико-ориентированное обучение, позволяющее выпускникам стать востребованными специалистами, а бизнесу получить знающих и умеющих использовать современные технологии и достижения науки сотрудников.