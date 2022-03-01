В Ярославской области начали масштабное благоустройство дворовых и общественных территорий

Во время сегодняшнего заседания правительства Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 42 муниципальных образованиях Ярославской области в текущем году благоустроят 94 двора и 41 общественную территорию. Из федерального и областного бюджетов для выполнения этой задачи выделено 464 миллиона рублей.

Глава региона выразил недовольство, что к настоящему времени определены подрядные организации только по 72 объектам: «Далеко не по всем муниципальным образованиям процесс идет гладко. От этого зависят сроки заключения, а значит, и исполнение контрактов. По процедурам 44-ФЗ у нас времени впритык. Завтра извещения должны быть в единой информационной системе в сфере закупок».

Как пояснил Михаил Евраев, параллельно с реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» воплощается программа «Наши дворы». По этому плану дополнительно благоустроят еще более 220 дворов, построят порядка сотни спортивно-игровых площадок, а также обустроят свыше двух десятков площадок для выгула собак.

– Мы рассматриваем эти проекты как единый блок, с едиными подходами, – выразил свою точку зрения Михаил Евраев. – Бизнес заинтересован в том, чтобы иметь понятные объемы работ. А нам важно, чтобы все мероприятия выполнялись качественно, с учетом пожеланий жителей области. Уже сейчас надо определяться с планами работ на следующий период. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году необходимо провести до конца мая. Крайне важно, чтобы люди приняли непосредственное участие в выборе объектов.

Ранее во всех во всех муниципальных районах и городских округах области было проведено обсуждение проектов благоустройства дворовых территорий с местными жителями. С целью выбора оптимальных вариантов состоялось 334 встречи. В них приняли участие свыше 25 тысяч жителей региона. А на государственную экспертизу уже направлено 160 проектов.