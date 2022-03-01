Тариф с бесплатным доступом к фильмам и видео появился у Tele2

Оператор расширил линейку премиальных предложений Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания запустила новый тариф Black и обновила тариф Premium – их пользователи могут бесплатно смотреть фильмы на видеосервисе Wink и видео без оплаты трафика на YouTube, сообщат пресс-служба компании.

Кроме доступа к видеоплатформам, тариф Black включает 50 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера внутри компании и 1000 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране.

В Ярославской области при подключении с тарифом новые клиенты получат скидку 50% на абонентскую плату. Обновленный тариф Premium помимо безлимитного трафика на YouTube и бесплатного доступа к библиотеке фильмов и сериалов на Wink включает увеличенный пакет мобильных услуг – объем гигабайтов, количество включенных минут.

Клиенты премиальных тарифов получат выделенную линию обслуживания. В компании позаботились и о безопасности – пользователи тарифов автоматически будут защищены от нежелательных подписок. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть Tele2.