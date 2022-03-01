«Ребята, мы с вами»: Герой России Михаил Ланцев поддержал российских военных, которые находятся на передовой

Михаил Ланцев высказался в поддержку спецоперации на Украине

Герой Российской Федерации, ветеран боевых действий, член регионального штаба Народного фронта Михаил Ланцев высказался в поддержку спецоперации на Украине.

- Мы не могли поступить иначе. Хотелось бы обратиться к нашим военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой: ребята, мы с вами, мы в вас верим. Отдельно хочется сказать нашим пацифистам: не стреляйте, пожалуйста, в спину, это все, что от вас сейчас нужно, - сказал Михаил Ланцев.

И пожелал всем здоровья и веры в нашу армию.