Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 8:38

«Ребята, мы с вами»: Герой России Михаил Ланцев поддержал российских военных, которые находятся на передовой

Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Ланцев высказался в поддержку спецоперации на Украине

Михаил Ланцев высказался в поддержку спецоперации на Украине

Герой Российской Федерации, ветеран боевых действий, член регионального штаба Народного фронта Михаил Ланцев высказался в поддержку спецоперации на Украине.

- Мы не могли поступить иначе. Хотелось бы обратиться к нашим военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой: ребята, мы с вами, мы в вас верим. Отдельно хочется сказать нашим пацифистам: не стреляйте, пожалуйста, в спину, это все, что от вас сейчас нужно, - сказал Михаил Ланцев.

И пожелал всем здоровья и веры в нашу армию.