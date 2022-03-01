Снег летом и буйная зелень зимой: Ярославское УФАС проверила работу регионального фонда содействия капитальному ремонту

Ярославское управление ФАС провело проверку работы Регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД Фото: Олег УКЛАДОВ

Ярославское управление ФАС провело проверку работы Регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД. Результаты этой проверки оказались очень занятными.

В первую очередь, внимание антимонопольщиков привлекли некоторые конкурентные процедуры, в том числе и домов, которые являются объектами культурного наследия.

- Изначально насторожило участие в аукционах единственной организации, ООО «Элеон», с которой и заключался договор выполнения работ. Конечно же, о снижении стоимости работ и экономии средств фонда, который формируется из платежей собственников жилья, не могло быть и речи, - пояснили в УФАС.

Загадка разрешилась, когда сотрудники антимонопольной службы более пристально изучили результаты работ, а именно – технических заключения, представленных исполнителем в Фонд. Эти материалы однозначно говорили о том, что работы были выполнены до проведения аукционов.

- В технических заключениях, представленных по итогам выполнения работ, содержатся фотографии обследованных объектов. На фоне буйной зелени листвы и цветущих кустов сирени мы видим подлежащие капитальному ремонту многоквартирные дома поселков Поречье-Рыбное Ростовского района, села Шопша Гаврилов-Ямского района, поселка Красная горка Рыбинского района. Адресов таких немало. Вот только договор с подрядчиком был заключен в ноябре 2019 года, а акт принятых работ подписан Фондом в том же году в декабре. На отдельных фотографиях зафиксирована и дата съемки – июнь 2019 года, - рассказали антимонопольщики.

Зато на снимках, сделанных на улице Дружной в Ярославле, явно виден снег, в то время, как договор был заключен в мае 2020 года, а акт сдачи-приемки услуг подписан в августе. Прошлогодний снег выпал и при выполнении работ в поселке Туношна, в Рыбинске, в Переславле-Залесском.

УФАС пришел к выводу: выполнение работ конкретным лицом до заключения договора и последующее проведение торгов на эти работы свидетельствует о достижении между Фондом и подрядчиком соглашения, направленного на ограничение конкуренции. Факт отсутствия других участников аукционов при наличии конкурентного рынка это подтверждает.

- Выполняя работы до проведения торгов, не имея при этом заключенного договора, в отсутствие правовых оснований, исполнитель совершал действия, направленные на выполнение условий договора, заключение которого было запланировано сторонами в дальнейшем, - считают специалисты.