В Ярославском районе задержали лжегазовиков, которые обманывали пенсионеров

Злоумышленники заранее составили список пожилых людей и собирались их обойти под видом газовиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала двух мужчин, от действий которых, считает следствие, пострадали двое пенсионеров из Ярославского района. Сначала заявление в правоохранительные органы подала 74-летняя женщина, следом за ней – 70-летняя.

- В квартиру приходили неизвестные, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Они объясняли, что проходит обязательная проверка и возможна замена газового оборудования, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Одной пенсионерке «замена», которой не было, обошлась в 6900 рублей, второй – в 4400.

Сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых: жителей Ярославля 27 и 22 лет. Ранее оба уже были судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанные не стали отрицать своей вины.

- Они пояснили, что заранее составили список пожилых людей, проживающих в одном из поселков Ярославского района, и намеревались их посетить, - рассказали о планах злоумышленников в полиции.