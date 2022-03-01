Итоги досмотра импортных и экспортных грузов с продукцией растительного происхождения за прошедшую неделю

21 по 25 февраля 2022 года специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 2067,4 м³ лесопродукции, 277,5 т питательного грунта на основе торфа. Оформлено 65 фитосанитарных сертификатов в Австрию, Латвию, Германию, Эстонию, Литву, США, Чехию, Республику Беларусь. При вывозе с территории области из карантинных фитосанитарных зон досмотрено 24040,8 м³ пиломатериалов, 973,6 т питательного грунта на основе торфа, 529,6 т картофеля продовольственного, 20 т овощей (свеклы продовольственной), 26 т семенного картофеля и 134 т муки пшеничной. Оформлено и отправлено 278 электронных карантинных сертификатов в Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Рязанскую, Ярославскую, Тульскую, Новосибирскую, Смоленскую, Волгоградскую, Ивановскую, Новгородскую области и Республику Карелия.

При отгрузке на экспорт с территории Ярославской области досмотрено 878,861 м³ лесопродукции. Оформлен 21 фитосанитарный сертификат при отправке грузов в Австрию, Армению, Республику Беларусь, Чехию, Эстонию, ФРГ, Венгрию, Литву, Словакию. При вывозе с территории области из карантинных фитосанитарных зон досмотрено 400,0 м³ лесоматериалов. Оформлено 10 электронных карантинных сертификатов.

На прошлой неделе сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в местах завершения таможенного оформления проведен карантинный фитосанитарный досмотр в режиме импорта партий семенного материала, кофе, чая, муки, торфа и лекарственного сырья:

234,1 т кофе, происхождение Бразилия, Колумбия (12 партий); 86,3 т чая, происхождение Индия (4 партии); 6,22 т лекарственного сырья, происхождение Германия (1 партия); 5907 посадочных единиц семенного материала, происхождение Франция, Италия (1 партия); 15,4 т семян многолетних трав, происхождение Дания (1 партия); 60,8 т пшеничной муки, происхождение Италия, Казахстан (3 партии); 40 штук упаковочного материала, происхождение Венгрия (1 партия); 15,2 м³ пиломатериалов, происхождение Боливия (1 партия); 15,2 т торфа, происхождение Литва (1 партия); 195,795 т муки ржаной, происхождение Республика Беларусь (3 партии). Карантинных объектов в указанной продукции не выявлено.