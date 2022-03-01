На «Красном Перекопе» в Ярославле планируют построить жилой микрорайон

В Красноперекопском районе Ярославля может появиться новый жилой микрорайон Фото: Мэрия Ярославля

В Красноперекопском районе Ярославля может появиться новый жилой микрорайон. Об этом директор предприятия «Красный перекоп» Петр Шелкошвейн рассказал во время встречи с мэром города Владимиром Волковым.

Сейчас акционерное общество «Красный перекоп» разрабатывает план социального развития территории. Суть проекта – в наращивании объемов производства и развитии социального блока. Последнее предусматривает строительство нового микрорайона на территории комбината и благоустройство вдоль Которосли.

- В жилую застройку войдут и корпуса, которые находятся на улице Калмыковых. Они будут реанимированы под жилье и сохранят архитектурный ансамбль микрорайона. Общий объем жилой застройки составит порядка 50 тысяч кв. м. Для реализации планов будем привлекать инвесторов и частично свои средства. Мы планируем более эффективно использовать наши площади. Уже сейчас в одном из корпусов у нас есть спортивные секции, где занимаются дети, - рассказал Петр Шелкошвейн.

В этом году предприятие отмечает свое 300-летие. Оно было основано в 1722 году по указу Петра I. С 1955 по 1962 год здесь ткачихой работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.