В Рыбинске пройдет цифровой граффити-батл

В Рыбинске 5 марта начнется граффити-батл Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 5 марта начнется граффити-батл – творческое состязание в виде светового шоу, которое организует образовательный проект «Просвет».

Первое световое шоу прошло в Рыбинске в январе, за основу авторы композиций брали картины местного художника Сергей Гусарина. Для нового батла выбрали тему космоса.

- Сталь цифровым художником может каждый желающий. Вместо баллончика с краской участникам выдадут шлем виртуальной реальности, а стену заменит костюм космонавта. Победитель, которого выберут по числу лайков, получит футболку с логотипом «Просвет», - рассказали в администрации города.

Цифровой граффити-батл начнется 5 марта, сеансы назначены на 18:00 и 19:00. Творческое состязание продолжится 6 и 7 марта: в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. Место проведения: улица З.Космодемьянской, 1а, 2 этаж (творческое пространство «Там-Там»). Участие бесплатное, но по предварительной записи по телефону +7(961)153-16-63.